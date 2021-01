Czarnek zapowiada kolejne testy na koronawirusa dla nauczycieli. Podał termin

Czarnek poinformował, że nauczyciele będą testowani w połowie lutego.

– W drugim tygodniu lutego będziemy chcieli ponownie przetestować nauczycieli, którzy wrócili do szkoły. To będzie kolejny materiał dla epidemiologów i wirusologów i na jego podstawie będzie podejmowana dalsza decyzja – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Minister wyraził nadzieję, że z początkiem lutego nastąpi poluzowanie obostrzeń. Przyznał jednak, że sytuacja jest dynamiczna i nie można niczego przesądzać.

– Przed nami luty. Mam nadzieję, że wkrótce nastąpi decyzja o luzowaniu obostrzeń, ale widzimy też dynamikę pandemii i to, co robią inne rządy w innych krajach. To wszystko naczynia połączone, a my nie jesteśmy wyspą, na którą to nie dociera – stwierdził.

Optymistyczne dane ze szkół

– Mamy dobre dane ze szkół. Wśród dzieci z klas I-III utrzymuje się frekwencja blisko 100 proc. – powiedział Czarnek. Jednocześnie przyznał, że resort ma świadomość wszystkich wad nauczania zdalnego.

– Pracujemy teraz nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na nadrobienie materiału i nadrobienie czasu w okresie popandemicznym. Eksperci są zaangażowani do tego, by zobaczyć, w jakim zakresie należy zmienić organizację nauki. Mamy pełną świadomość tego, jak wygląda nauka zdalna i tego, że nawet w najlepszej formie nie jest ona w stanie zastąpić nauki stacjonarnej – przyznał minister.

Pakiet wolnościowy dla uczelni

Czarnek mówił także o planach ministerstwa związanych z pakietem wolnościowym dla polskich uczelni. Szef resortu przedstawił wstępny termin wprowadzenia zmian pod głosowanie posłów.

– Chcemy zapełnić pełną wolność przekonań na każdej uczelni. Pakiet wolnościowy jest na etapie prac rządowych. Myślę, że wczesną wiosną pojawi się w Sejmie – oświadczył.

– Uczelnia jest dla wszystkich - zarówno dla tych, którzy mają poglądy prawicowe, centrowe i lewicowe – dodał Przemysław Czarnek.

