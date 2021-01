Schetyna nie pozostawia Budce ostatniego słowa. "Wiem, jak wygrać z PiS-em"

– Zostawiałem Platformę Obywatelską, gdy miała 31 procent poparcia, wygrała w Senacie, a wcześniej obroniła wszystkie miasta w wyborach samorządowych. Borys Budka to otrzymał, a teraz po roku można się zapytać: gdzie jest Platforma Obywatelska? – mówił wczoraj w TVN 24 były lider PO Grzegorz Schetyna.

Do jego słów odniósł się Borys Budka, twierdząc, że "nie żyje przeszłością". – Rozumiem sentyment byłego przewodniczącego do tego, co było kiedyś, ale dzisiaj najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak spowodować, by opozycja, współpracując razem, wygrała wybory – wskazał we wczorajszej rozmowie z Polsat News.

Grzegorz Schetyna nie pozostawił jednak Borysowi Budce ostatniego słowa i dziś w Radiu Wrocław wrócił do tematu.

– Żyję przeszłością jak każdy, kto powinien mieć dobrą pamięć, żeby wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Dobrze wspominam współpracę z tymi, z którymi zbudowaliśmy zwycięstwo w wyborach do Senatu czy w wyborach samorządowych. Wiem, że można wygrywać z PiS-em. Wiem, jak to zrobić. Wszystko jest przed nami. Mówię o tym zupełnie wprost. Potrzebna jest współpraca i tego oczekują od nas wyborcy, że PO, KO będzie taką osią porozumienia, będzie miała pomysł na to, jak zintegrować rozmawiającą ze sobą opozycję – podkreślał polityk Koalicji Obywatelskiej.

