Politycy Solidarnej Polski zaszczepieni poza kolejką? Kaleta reaguje na szkalujący wpis

Profil Porozumienia Chirurgów zamieścił na Twitterze grafikę przedstawiającą polityków Solidarnej Polski. Na zdjęciu są m.in. Zbigniew Ziobro, Sebastian Kaleta, Janusz Kowalski i Michał Wójcik. Autorzy wpisu sugerują, że pokazani politycy zaszczepili się przeciwko COVID-19 poza kolejnością.

Na wpis zareagował wiceminister sprawiedliwości. Sebastian Kaleta napisał, że informacje o rzekomym zaszczepieniu jego i jego partyjnych kolegów poza kolejką są nieprawdziwe. Co więcej, były także dementowane.

Kaleta domaga się usunięcia wpisu oraz publicznych przeprosin.

"Wstyd, że organizacja zrzeszająca chirurgów powiela dementowane i zweryfikowane fałszywe informacje. Wskazany wpis narusza dobra osobiste zarówno moje, jak i pozostałych osób umieszczonych w grafice, dlatego stanowczo żądam usunięcia wpisu oraz publicznych przeprosin" – napisał polityk.

twitter

We wtorek Solidarna Polska wystosowała pismo do administratorów Facebooka z żądaniem usunięcia tej samej grafiki. Przygotowano również pismo przedsądowe do mężczyzny, który udostępnił zdjęcie.

Na prośbę jednego z portali zajmujących się weryfikacją informacji w sieci, władze Solidarnej Polski oraz ministerstwo zdrowia potwierdziły, że żaden z członków Rady Ministrów (poza Waldemarem Kraską, który jest lekarzem) nie zostali jeszcze zaszczepieni.

