Historią Pana Sławka żyła cała Polska: Mówmy odważnie "NIE" barbarzyńskiej cywilizacji śmierci

Wczoraj media obiegła tragiczna informacja o śmierci Polaka, który przebywał w szpitalu w brytyjskim Plymouth. "Niestety brat zmarł. Pragnę gorąco podziękować wszystkim za pomoc, wsparcie i modlitwy! Bóg zabrał Go do Siebie, ale my zostajemy aby jednak uczynić ten świat lepszym. Wasza energia, dobroć i miłość pozostaną na zawsze. Dziękuję z całego serca!" – napisała na Twitterze jego siostra, pani Agata.

Mężczyzna będący w śpiączce został kilka dni wcześniej odłączony od aparatury podającej wodę i jedzenie. Strona polska podjęła działania mające na celu sprowadzenie pana Sławka do kraju. Opiekę nad nim chciała się podjąć klinika "Budzik". Niestety do transportu nie doszło.

Historią naszego Rodaka od kilku tygodni żyła cała Polska. Informacja o jego śmierci poruszyła wiele osób, w tym dziennikarzy, polityków i duchownych. W sieci pojawiło się wczoraj mnóstwo komentarzy. Oto tylko niektóre z nich:

