Sobolewski kpi z "komisji Budki". Sugeruje von der Leyen, żeby rezerwowała termin na przesłuchanie

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział dziś, że jego ugrupowanie rozpocznie starania o powołanie komisji śledczej ds. zakupu szczepionek. Jak twierdzi polityk, rząd niesłusznie zrezygnował z zakupu dodatkowych 15 mln szczepionek od Moderny w ramach ustaleń UE.

– Czy zostało to zrobione świadomie? Czy zostało to zrobione celowo, żeby teraz negocjować z jakimś pośrednikiem? By kupić na przykład rosyjskie czy chińskie szczepionki od handlarza bronią? To są podstawowe pytania, które powinniśmy wyjaśnić. Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury. Nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić. Dzisiaj rozpoczynamy proces powołania sejmowej komisji śledczej. Zaproponujemy podpisanie wspólnego wniosku – zapowiedział Budka podczas konferencji prasowej.

Do jego słów odniósł się na Twitterze Krzysztof Sobolewski z PiS-u. Swój post skierował do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen.

"Pani Przewodnicząca @vonderleyen sugeruję, aby zarezerwowała sobie Pani termin na przesłuchanie przed komisją Pana Budki. Po tym, jak osiągnął "pełnię władzy" w @Platforma_org jak widać, jego ambicje sięgają być może Brukseli:) Proszę ostrzec kolegę @DonaldTusk:)" – napisał polityk.