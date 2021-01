Schetyna: To polityczna prowokacja!

"Pandemia trwa, szczepionek brak, informacja o otwarciu gastronomii pod koniec marca. I co jest teraz ważne? Wykorzystać moment, aby wzniecić ogień, uderzyć w kobiety - nieTrybunał Przyłębskiej publikuje uzasadnienie do skandalicznego wyroku ws. aborcji" – napisał na Twitterze Grzaegorz Schetyna i dodał: "To polityczna prowokacja!".

Publikacja uzasadnienia wyroku TK ws. aborcji

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie wyroku z października 2020 r. ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Powołał się w nim na art. 38 Konstytucji, w myśl którego: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia" oraz art. 30, według którego "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych".

Po publikacji uzasadnienia Centrum Informacyjne Rządu przekazało za pośrednictwem Twittera informację o dalszych krokach ws. wyroku.

