Onet nieoficjalnie: Nie będzie dużych zmian w obostrzeniach. Otwarte tylko galerie handlowe

Według ustaleń Onetu na zmianę w rządowych obostrzeniach mogą liczyć galerie handlowe. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami mają one zostać otwarte 1 lutego. Na tym kończy się przewidywane luzowanie obostrzeń.

Właściciele hoteli, restauracji, pensjonatów i barów będą musieli jeszcze poczekać na możliwość ponownego otwarcia swoich biznesów. Jak ustalił Onet najprawdopodobniej będą mogli to zrobić dopiero 1 marca.

Z kolei uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyć się zdalnie. Powrót do szkół będzie możliwy za dwa tygodnie, ale – czego nie wykluczają rządowe źródła portalu – możliwe, że nauka stacjonarna dla starszych uczniów będzie możliwa dopiero za miesiąc.

Początkowo obostrzenia sanitarne miały obowiązywać w terminie od 28 grudnia ub.r. do 17 stycznia 2021. Później zostały one przedłużone do 30 stycznia.

Konferencja prasowa premiera Morawieckiego, na której przedstawi nowe rozwiązania dotyczące obostrzeń jest zaplanowana na dzisiaj. W środę rzecznik rządu Piotr Muller mówił, czego będzie można się spodziewać po wystąpieniu szefa polskiego rządu.

