Awarie w czterech dzielnicach Warszawy. Nie ma ogrzewania i ciepłej wody

Jak informuje polsatnews.pl, w Ursusie Veolia Energia Warszawa S.A. wstrzymała dostawy ciepła do budynków przy ul. Jagiełły 2, 4 i 12. Przywrócenie dostaw ciepła planowane o godz. 15.

Mieszkańcy Wybrzeża Kościuszkowskiego 31/33 w Śródmieściu mają zimne kaloryfery od godz. 8:30. O tej porze Veolia wstrzymała dostawy ciepła. Kurek z gorącą wodą ma być odkręcony ok. godziny 14.

Awaria dotknęła też lokatorów Mistrzowskiej 2 i Brązowniczej 1B na Bielanach. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam na godz. 16.

Jeśli chodzi o budynki przy Jadźwingów 1 i 3 oraz Rzymowskiego 33 na Mokotowie, ich mieszkańcy zostali pozbawieni dostaw ciepła o godz. 7.50 i awaria potrwa do 15.

To nie pierwsza taka awaria w Warszawie. W poniedziałek doszło w sumie do pięciu w okolicach ulic: Puławskiej, Dzielnej, Elekcyjnej, Górczewskiej i Kredytowej. Natomiast we wtorek 18 budynków w rejonie ul. Kabacki Dukt było bez ogrzewania.

