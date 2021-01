W lutym do Polski trafi 500 tys. dawek szczepionki AstraZeneca

W lutym do Polski trafi ok. 500 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca - poinformował w piątek PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że firma zapowiedziała zmniejszenie dostaw w pierwszym kwartale do 25 proc.