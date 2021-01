Wielka Brytania: 89 proc. osób chce się zaszczepić przeciwko COVID-19

Czytaj też:

Węgry kupią chińską szczepionkęCzytaj też:

Wielowieyska broni rządu ws. szczepionek. "Politycy PO bez przerwy mnie atakują"Ale nastawienie do szczepień bardzo różni się w poszczególnych grupach etnicznych - wśród czarnoskórych mieszkańców chce się zaszczepić tylko 49 proc. pytanych.

W cotygodniowym badaniu ONS, przeprowadzonym 20-24 stycznia, na pytanie, czy przyjął już pan/pani szczepionkę przeciw COVID-19 lub jeśli zostanie ona zaoferowana, to czy jest bardzo lub dość prawdopodobne, że pan/pani ją przyjmie, twierdząco odpowiedziało 89 proc. pytanych, zaś przecząco 4 proc.

Odsetek odpowiedzi jest niemal taki sam jak tydzień i dwa tygodnie wcześniej, ale jest znacząca różnica w porównaniu z pierwszym takim sondażem, przeprowadzonym 10-13 grudnia, czyli w tygodniu, w którym w Wielkiej Brytanii ruszyły szczepienia. Wówczas chęć przyjęcia szczepionki deklarowało 78 proc. pytanych, sceptyczne wobec niej było 10 proc.

ONS opublikował w piątek wyniki jeszcze jednego badania - o nastawienie do szczepionek wśród różnych grup społecznych, m.in. w poszczególnych grupach etnicznych. To badanie zostało przeprowadzone na znacznie większej próbie - ponad 14 tys. osób - i w dłuższym okresie, od 10 grudnia do 10 stycznia.

Wśród wszystkich dorosłych bardzo duże lub dość duże prawdopodobieństwo przyjęcia szczepionki, jeśli zostanie ona zaoferowana, zadeklarowało 84 proc. pytanych, zaś dość małe lub bardzo małe - 8 proc. Wśród białych ten odsetek wynosił odpowiednio 85 proc. i 7 proc., a u osób wywodzących się z mniejszości etnicznych - 69 proc. i 14 proc.

Ale w ramach tej ostatniej kategorii są jeszcze większe różnice. W przypadku osób o mieszanym rasowo pochodzeniu bardzo duże lub dość duże prawdopodobieństwo przyjęcia szczepionki deklarowało 80 proc., zaś dość małe i bardzo małe - 13 proc. Wśród osób pochodzenia azjatyckiego było to odpowiednio 72 proc. i 8 proc., wśród czarnoskórych - 49 proc. i 28 proc., a wśród pozostałych grup etnicznych 65 proc. i 26 proc.