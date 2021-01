Awantura w Polsat News. "PSL doczekało się własnej Marty Lempart"

Nie milkną komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

O wyroku oraz Strajku Kobiet dyskutowali w Polsat News Piotr Zgorzelski z PSL oraz Marcin Ociepa. Między politykami doszło do ostrej wymiany zdań.

– Jak słyszę rządzących mówiących o heroizmie, to nie wiem jakich słów użyć. To hipokryzja, obłuda i tchórzostwo. Nawet sędziowie TK wskazali, że to wy powinniście to załatwić w parlamencie, mając większość. Przegłosować te rozwiązania, a nie, w sposób tchórzliwy, przenieść ciężar odpowiedzialności na TK Przyłębskiej, by, jak Piłat, umyć ręce. Dlatego oskarżam was o tchórzostwo i hipokryzję, powtarzając uzasadnienie dwóch sędziów TK: Kieresa i Pszczółkowskiego – mówił Zgorzelski.

Wiceminister Ociepa w odpowiedzi porównał Zgorzelskiego do postaci Marty Lempart.

– Jestem rozczarowany głęboko. Dawno nie występowałem z marszałkiem Zgorzelskim. Na początku tej kadencji był to kulturalny i rzeczowy rozmówca. Dzisiaj mam wrażenie, że PSL doczekało się własnej Marty Lempart – wulgarnej, manipulującej, mówiącej nieprawdę. Jest mi po prostu bardzo przykro – mówił polityk Porozumienia.

Czytaj też:

Strajk Kobiet wyszedł na ulice. Są pierwsze zatrzymaniaCzytaj też:

Franciszek udzielił odpustu zupełnego uczestnikom Marszu Życia