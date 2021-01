Sikorski do dziennikarki: Mogli Panią spalić na stosie a...

Nie milkną komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Decyzja TK nie podoba się m.in. lewicowej dziennikarce Biance Mikołajewskiej.

„Żyjemy w kraju, gdzie politycy każą kobietom nosić patologiczne płody, ale gdy ich dzieciom zdarzy się »wpadka« załatwiają im aborcję. W kraju gdzie zniszczono służbę zdrowia, ale politycy, gdy zachorują, mają dla siebie pół piętra w rządowym szpitalu” – pisała kilka dni temu na Twitterze Mikołajewska.

„W kraju, gdzie szkoły mają uczyć »narodowo« i »patriotycznie« i na tym się wkrótce będzie kończyć ich rola, ale rządzący posyłają swoje dzieci do prywatnych, międzynarodowych szkół. W kraju gdzie przedsiębiorcy nie mogą otworzyć biznesów »bo covid«, ale rządzący jeżdżą na wakacje i narty” – podkreślała dalej dziennikarka.

"Mogli Panią spalić na stosie a..."

Wczoraj Mikołajewska zwróciła się do internautów z prośbą, na którą odpowiedział m.in. Radosław Sikorski.

twitter

„Czy ktoś mógłby napisać coś optymistycznego i wesołego, bo mam mega doła (/mega dół?)? – napisała dziennikarka. „Mogli Panią spalić na stosie a tylko zakazali aborcji” – odpisał jej europoseł KO.

twitter

„Hmmm... no zatkało mnie. Zawsze Pan tak pociesza ludzi?” – odpowiedział politykowi Mikołajewska.

„Always look on the bright side of life!” – odpisał Sikorski.

twitterCzytaj też:

Protestujący demolowali Warszawę. Demonstracje Strajku Kobiet wspiera prezydent miasta