Prezes grupy Selena: Polski rząd był jednym z tych, które zareagowały najszybciej w skali światowej

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek zakład Libra z grupy Selena w Dzierżoniowie w województwie dolnośląskim. Grupa ta otrzymała wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogło w ochronie 600 miejsc pracy.

– Dążymy do tego, żeby normalność jak najszybciej wróciła. Myślę, że coraz bliżej jest do tego, kiedy będziemy mogli rzeczywiście wrócić do tego, za czym najbardziej tęsknimy - do normalności, do normalnego życia gospodarczego – mówił premier Morawiecki.

Prezes grupy Selena Krzysztof Domarecki dziękował szefowi rządu za otrzymaną pomoc. Wspomniał przy tym, że kierowana przez niego grupa korzystała z tarczy antykryzysowej w kilkunastu krajach, wszędzie tam gdzie działają jej spółki. Jego zdaniem, działania polskiego rządu wyróżniają się na tle działań rządów innych państw.

–Otrzymaliśmy m.in. pomoc w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoszech czy w innych krajach. W związku z tym ja jako przedsiębiorca mam porównanie i mogę powiedzieć: polski rząd był jednym z tych rządów, które najszybciej zareagowały w skali światowej, jeżeli chodzi o sprawność i tempo przyznawania i później egzekwowania tej tarczy. Gdy porównuję, ile to czasu zajęło w Hiszpanii, Włoszech czy Turcji chociażby, to porównanie jest na korzyść polskiego rządu – oświadczył.

