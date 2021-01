"Manipulację oraz dbałość, O spier******e innym życia". Aktor wsparł proaborcyjny Strajk Kobiet... wierszem

W piątek wieczorem zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego ponownie wyszli na ulice, aby zamanifestować brak zgody na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Aktor komentuje protesty w wierszu

Do wyroku TK odniósł się aktor Mateusz Damięcki, który w wierszu opublikowanym na Instagramie krytykuje rządzących.

"Temu, co umrze bezpotomnie,

Temu, z którego wszystkie winy

Ulica dzisiaj i dozgonnie

Będzie pamiętać podłe czyny.

Jego pazerność, jego małość

Jego ohydne nadużycia,

Manipulację oraz dbałość

O spierdolenie innym życia"

– pisze aktor, prawdopodobnie odnosząc się do działań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

instagram

"Nie jego jednak najdokładniej

sprawiedliwości nóż oprawi,

Ostrze skaleczy tym powabniej,

Tym bezlitośniej ogień strawi



Każdego, który dziś pod rękę

Wespół z przywódcą, z tęgą miną

Chcąc zmienić życie kobiet w mękę

Wyciera sobie pysk rodziną.



To was najszybciej nieszczęśnicy,

którzy wyrokiem szafujecie

Doścignie klątwa czarownicy,

Zemsta, co gorszej nie masz w świecie"

– czytamy dalej.

"I nie będziecie spać spokojnie,

I wasze łóżko nie zapłonie,

Bo z kobietami na tej wojnie

Lepiej stać po tej samej stronie"

– kończy wiersz Damięcki.

