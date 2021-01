"Ten aparat działa bardzo brutalnie". Semka o Polsce 2050

– W lukę sytuacyjną chce wejść Hołownia i udaje mu się to. On wyciągnął wnioski z działania Platformy i porzucił ten już obsesyjny styl pani Gasiuk-Pihowicz – mówił Semka w TVP.

Publicysta "Do Rzeczy" podkreślił, że Hołownia cały czas wysyła sygnał w kierunku środowisk proaborcyjnych, podkreślając, że rozumie i wspiera część postulatów Strajku Kobiet. – Sam jednakże unika tego radykalizmu i wulgaryzmu i już na tym wygrywa – ocenia dziennikarz.

Semka stwierdził, że Hołownia jest frontmanem, który "zasłania sobą słabość swojego ugrupowania".

Zdaniem publicysty lider 2050 pełni obecnie podobną rolę do tej, jaką swego czasu miał Donald Tusk w Platformie Obywatelskiej. – Hołownia robi to dosyć sprawnie i ma naprawdę dobre wyczucie aktywności w internecie. On chce zastąpić dawną Platformę. Słabością jego jest to, że jak w każdej partii jednoosobowej, gdzieś działa ten aparat, którego twarzą jest pan Kobosko i ten aparat działa bardzo brutalnie wobec lokalnych działaczy – stwierdził.

Kolejne transfery do Polski 2050?

Przypomnijmy, że niedawno senator Jacek Bury oraz posłanka Joanna Mucha ogłosili, że opuszczają szeregi Platformy Obywatelskiej. Oboje mają podjąć współpracę z ruchem Polska 2050. Niedawno portal Wprost.pl informował też, że Hołownia sonduje, czy Michał Boni, były minister w rządzie Donalda Tuska, byłby skłonny przejść do jego ugrupowania.

Pytany o kolejne transfery do ruchu stwierdził: „W momencie, w którym będziemy gotowi wyjść i powiedzieć: tak, spina nam się to w całość i robimy koło sejmowe. Myślę, że to kwestia tygodni”.

– Jak nie mamy parlamentarzystów, to mówią nam: co to za siła bez reprezentacji w Sejmie. Jak chcemy mieć, to mówią nam: a kłusujecie, a dlaczego. To nie jest żadne kłusownictwo – komentował sprawę lider ruchu Polska 2050 w rozmowie z Radiem Zet.

