Cyberonuca. Pogromy po 1914

Polacy mieli zabić ponad 100 ofiar żydowskich, podczas gdy w pogromach lat 1918-1920 zginęło od 50,000 do 100,000 Żydów. Niestety, w obiegu naukowym na zachodzie Polacy funkcjonują zwykle jako główni kaci ludności żydowskiej. To był wielki sukces Gruelpropaganda.

Ten typ propagandy wystrzelił szczególnie na arenie międzynarodowej jeszcze podczas I wojny światowej. Po stronie alianckiej dotyczyła przede wszystkim sprawy niemieckich okrucieństw w Belgii (masakra Kalisza do dziś prawie nie funkcjonuje na Zachodzie). II Rzesza też grała tą kartą. Na przykład, nagłaśniała krwawe ekscesy przez armię rosyjską w Prusach Wschodnich. W rzeczywistości obie strony miały swoje „zasługi” na polu wyrzynania cywilów.

Machina masowych mordów ruszyła w Europie wraz z wybuchem I wojny światowej. Zaczęli Niemcy w sierpniu 1914 r. atakując, niszcząc i rabując wcześniej opuszczone przez Rosjan i nie bronione nadgraniczne miasta Kalisz i Częstochowa. Ofiarami padło kilkaset osób wśród ludności cywilnej. Wśród nich wielu rozstrzelano jako fałszywie podejrzanych o działania partyzanckie. Kalisz właściwie zrównano z ziemią. W Częstochowie dodatkowo doszło do aktów profanacji. Zbezczeszczono cudowny obraz Matki Boskiej, który pozostaje wielką świętością dla katolików, a cieszy się powagą wśród wszystkich polskich patriotów. Dopiero potem zaczęły się dobrze opisane i powszechnie znane niemieckie zbrodnie na Belgach i Francuzach. W Polsce podobne zbrodnie armia niemiecka popełniała – choć sporadycznie – na ludności cywilnej przez cały czas okupacji, a w tym nawet po zakończeniu wojny. Na przykład, 16 listopada 1918 r. miało miejsce wymordowanie 44 Polaków w Międzyrzecu Podlaskim.

W Galicji doszło do zabijania cywilów już we wrześniu 1914 r. Dotyczy to głównie pogromów na Żydach, których dopuściły się wojska rosyjskie we Lwowie i Przemyślu. Zginęło kilkadziesiąt osób, z czego nieliczni chrześcijanie. Jak podaje Alexander Prusin, rosyjska propaganda głosiła, że przyszła wyzwalać Galicję od Żydów aby ulżyć chrześcijanom, którzy cierpieli po „żydowskim jarzmem”. Żydów uznawano również za szpiegów i lojalistów Potęg Centralnych. Zgodnie z taką percepcją, podczas wycofywania się wojsk carskich ponad rok później doszło już do około 100 pogromów w Galicji, a w tym ponownie we Lwowie. W ramach Wielkiego Odwrotu w połowie 1915 r. armia rosyjska przymusowo popędziła ze sobą na wschód setki tysiące ludzi, dalsze setki tysięcy uchodźców podążyło za nią dobrowolnie: od Galicji do Kowieńszczyzny. Znów dochodziło do aktów przemocy wobec cywilów, a w tym i Żydów. Od polityki „spalonej ziemi” ucierpieli wszyscy.

Po wypchnięciu Rosjan, przemoc wobec cywilów kontynuowali Austro-Węgrzy. Odbiwszy Galicję w ramach ofensywy w październiku 1915 r., aby ukarać podejrzanych o zdradę i moskalofilizm wojska habsburskie powiesiły kilkaset osób, a około kilkadziesiąt tysięcy deportowały do obozów koncentracyjnych na zachodzie imperium. Tylko w jednym z nich, Thalerhof pod Grazem, uwięziono prawie 20 000 ludzi. Wśród ofiar zemsty austriackiej przeważali Rusini, a głównie Łemkowie. Zresztą jeszcze krwawiej habsburskie wojska poczynały sobie w podbitej Serbii, gdzie na północnym zachodzie zabito około 3 000 cywilów. Dodatkowe ofiary serbskie padły z rąk bułgarskich sojuszników Państw Centralnych.

Jeśli chodzi o historiografię, to wiedza o bestialstwach przechodzi proces transformacji. Informacje, które stały się dostępne podczas I wojny światowej i funkcjonowały po niej powoli znikały, a potem zostały wręcz usunięte ze świadomości powszechnej i do dużego stopnia z badań naukowych za sprawą II wojny światowej, a szczególnie Holocaustu. Warto więc przyjrzeć się materiałowi historiograficznemu, który odnosi się do naszkicowanych powyżej przeze mnie spraw.

Ciekawe, że wraz z ekscesami przeciw Żydom szły w parze prześladowania ludności chrześcijańskiej. Na przykład, w Kraśniku, po odbiciu tego miasta z rąk austro-węgierskich jesienią 1914 r., wojska rosyjskie pod pozorem zwalczania kolaboracji i rabunków rozstrzelały 3 chrześcijan i 3 żydów. Według polskiego autora, lokalni Żydzi mieli zadenuncjować polskich członków ochotniczej straży pożarnej Rosjanom bowiem strażacy mieli rzekomo rabować własność żydowską. W rzeczywistości faktycznie strażacy dostali rozkaz od Austriaków aby konfiskować kołdry i pościel na rzecz c.k. żołnierzy. Zabierali te rzeczy również od ludności żydowskiej. Stąd późniejsze skargi poszkodowanych do Rosjan i wynikające z nich aresztowania. Jednocześnie nie było czasu na dochodzenie. W związku z tym 13 września 1914 r. wojska rosyjskie rozstrzelały w Kowalinowych dołach między Olbięcinem a Kraśnikiem 2 kierowników polskich strażaków oraz polskiego burmistrza, ale również i 3 Żydów, którzy ich najbardziej aktywnie denuncjowali. Zwolniono natomiast prawosławnego woźnego kraśnickiego magistratu, którego uprzednio zabrano jako zakładnika ze strażakami i burmistrzem oraz 3 żydowskimi mężczyznami. Potem w ramach dalszych retorsji pułkownik rosyjski powiesił jeszcze dwóch rabinów z Kraśnika. Zob. Robert Przegaliński, Opowiadania o mieście Kraśniku i okolicy (Lublin: Spółdzielnia Wydawnicza Placówka Lubelska, 1927), a szczególnie „Pogrom kraśnickiej straży ogniowej ochotniczej w 1914 r.: Notatka historyczna”, s. 29-34. Natomiast lewicowy syjonistyczny autor żydowski milczy zupełnie o polskich chrześcijańskich ofiarach rosyjskich retorsji, a podaje, że w Kraśniku powieszono 4 Żydów, a w tym dwóch rabinów („in Krasnik [sic Kraśnik], four Jews, including the local rabbi and the government-appointed rabbi”). Tym sposobem autor wspomnienia pozostaje wierny jednowymiarowemu modelowi, gdzie cierpienia spadały tylko (albo w najlepszym wypadku – głównie) na Żydów, a chrześcijanie występują prawie wyłącznie jako prześladowcy, bądź pasywnie wrodzy obserwatorzy, z malutkimi wyjątkami sprawiedliwych, których pro-żydowskie interwencje potwierdzają wrogość i antysemityzm ogółu. Zob. S. Ansky, The Enemy at His Pleasure: A Journey Through the Jewish Pale of Settlement During World War I, ed. and transl. Joachim Neugroschel (New York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2002), s. 5.

Po odrzuceniu Niemców jesienią 1914 r. w Kalwarii Suwalskiej armia carska rozstrzelała 170 osób wśród miejscowej ludności, a w Mariampolu i Wykowyszkach (Vilkaviškis) 70 cywili. We wiosce Būdviečiai na Suwalszczyźnie Kozacy powiesili 37 litewskich chłopów (a w tym i kilka kobiet) wyznania luterańskiego. W Druskiennikach Rosjanie uznali, że miejscowy właściciel młyna, Czechowski („Chekhofski”), rzekomo dawał sygnały Niemcom za pomocą gwizdka parowego, postawili go przed sądem wojennym, skazali na śmierć i stracili. W Mariampolu miejscowi Polacy zadenuncjowali lokalnych Żydów jako niemieckich “szpiegów” ale władze rosyjskie „tylko” skazały ich na 3 dni prac przymusowych na drogach w czasie święta Sukkoth. Zob. Tomas Balkelis, War, Revolution, and Nation-Making in Lithuania, 1914-1923 (Oxford: Oxford University Press, 2018), s. 19.

Oleh S. Fedyshyn, Germany's Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917-1918 (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1971), s. 15-16, twierdzi, że 30,000 “Ukraińców” wysłano do obozów w Austrii, a “thousands of Ukrainians were executed” (s. 15). Wini ekscesy na wojskowych węgierskich i polskich, chociaż przyznaje, że zbladły one przy prześladowaniach wojsk carskich. Zob. też Jonathan E. Gumz, “Losing Control: The Norm of Occupation in Eastern Europe during the First World War”, Legacies of Violence: Eastern Europe’s First World War, red. Jochen Böhler, Włodzimierz Borodziej i Joachim von Puttkamer (München: Oldenbourg, 2014), s. 76–77; Katharina Wesener, “Internment in WWI: The Case of Thalerhof”, The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe, red. Otto Luthar (Leiden: Brill, 2016), s. 111-122. Oraz zob. cztery wspomnienia ofiar prześladowań Rusinów przez Austryjaków, a w tym relacje z Thalerhof w: Galitskaya Golgota: Voyenniye Prestupleniya Gabsburskoi Monarchii: 1914-1917 (Trumbull, CT: Peter S. Hardy, 1964, reprint materiałów publikowanych we Lwowie w czterech tomach w latach 1924-1932); oraz Vasyl Makovskyi, Talierhof: Spohady i dokumenty (Lwów, 1934). W oparciu o jedną z niezweryfikowanych relacji z Galitskaya Golgota, Alexander Prusin bez weryfikacji tych rewelacji uznał, że “When in the summer of 1914 the Austrian military launched arrests, imprisonment, and executions of individuals accused of pro-Russian sentiments, some Jews displayed a conspicuously hostile attitude to the alleged traitors. In several instances, a mob comprised of Jews and Poles assaulted the columns of arrested ‘suspects.’ Some Jews also denounced the Ukrainians suspected of pro-Russian activities and the Austrian authorities carried out swift and merciless justice”. Nie odnaleźliśmy potwierdzenia rzekomych ataków na rusińskich więźniów przez żydowską i polską tłuszczę w żadnym innym źródle. Zob. Alexander V. Prusin, “A ‘Zone of Violence’: The Anti-Jewish Pogroms in Eastern Galicia in 1914-1915 and 1941”, Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands, red. Omer Bartov and Eric D. Weitz (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2013), s. 369. Prusin w przypisach podpiera się swym promotorem w tym wypadku, ale w wymienionym źródle nie ma takich informacji, ale jest wzmianka, że żydowski świadek zobaczył egzekucję dwóch rzekomych moskalofilskich szpiegów rusińskich. Zob. Piotr Wróbel, „Barucha Milcha galicyjskie wspomnienia wojenne, 1914-1920”, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr. 2/158 (1991): s. 91.

To taki mój prezent dla kolegów-historyków, którzy mam nadzieję, wspomną skąd to zaczerpnęli. Zresztą to wszystko będzie dostępne w monografii lat 1914-1921 na Pińszczyźnie, którą przygotowujemy do druku z Mariuszem Bechtą.

Marek Jan Chodakiewicz

Washington, DC, 21 stycznia 2021