Kaleta: Dziś to lewicowa strona sporu stosuje przemoc

W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Środowiska lewicowe i feministyczne zareagowały na publikację wyroku TK wznowieniem ulicznych protestów, które wybuchły po wydaniu wyroku w listopadzie. Podczas manifestacji dochodziło do starć z policją. Atakowano również dziennikarzy m.in. Mediów Narodowych i Radia Poznań. W Warszawie troje demonstrantów, w tym jedna z liderek Strajku Kobiet, wdarło się na teren siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Podczas protestów regularnie dochodzi do starć z policją.

"Próba odwrócenia wektorów"

Sebastian Kaleta w krótkim czasie po raz kolejny odniósł się do jednego z wpisów Bartosza Węglarczyka. Dziennikarz krytycznie skomentował jeden z pasków "Wiadomości" TVP. Redaktorzy napisali, że "lewacki faszyzm niszczy Polskę". Redaktor naczelny Onetu stwierdził, że jest to "zachęcanie do przemocy".

"Problem polega na tym, że dziś to lewicowa strona sporu stosuje przemoc, co Pan i zarządzane przez Pana media przemilczacie. To co Pan pokazuje, to żenująca próba odwrócenia wektorów. Legitymizujecie przemoc atakując tych, którzy mają czelność nazwać rzeczy po imieniu" – odpowiedział Węglarczykowi Kaleta.

