Sprzeczka Lisa z Migalskim. Poszło o Owsiaka i Strajk Kobiet

– Strajk Kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą – poinformował w piątek na konferencji prasowej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Informacja ta wywołała lawinę komentarzy. Głos w sprawie postanowił zabrać Marek Migalski.

Zdaniem politologa, decyzja Owsiaka jest "fatalna". "Utożsamił ogólnopolską i szlachetną akcję z protestem politycznym, który popierają/nie popierają miliony obywateli. Upolitycznił niepolityczną zbiórkę" – wskazał. Migalski przewiduje, że odbije się to na tegorocznych zyskach WOŚP.

"Wiem, że większość z Was uważa inaczej, ale wyobraźcie sobie, że ktoś, komu zawsze dawaliście datki przed świętami, nagle ogłasza, że wspiera PiS lub Kaję Godek. Nadal byście go wspierali? Deklaracja Owsiaka pomoże Strajkowi, ale zaszkodzi Orkiestrze" – stwierdził.

"No odbiło się jak diabli" – drwił z niego Tomasz Lis, szef "Newsweeka".

"W zeszłym roku 186 milionów, w tym roku - jak na razie - 127 milionów. Różnica 60 milionów" – ripostował Migalski.

29. finał WOŚP

Owsiak podsumował za pośrednictwem mediów społecznościowych 29. finał WOŚP. Wiadomo, że kwota deklarowana, którą udało się zebrać, to 127 495 626 zł.

"Wystarczy tylko tak naprawdę wyciągnąć rękę, pokazać przyjazny gest, powiedzieć dobre słowo i już wszyscy potrafimy się garnąć do robienia rzeczy niezwykłych. To nie foch rządzi, czego dowodem jest ta piękna, orkiestrowa niedziela. Odważnie idźmy w stronę dobrych chwil, tych, którzy budują, a nie burzą, tych, które łączą, a nie dzielą. To takie pokrzepiające, że znowu pokazaliśmy siebie pięknych, szlachetnych, budujących wartości, które powinny być w naszym życiu najważniejszymi. A tymi wartościami dla nas jest przyjaźń, miłość, muzyka, co wydawałoby się mega banalne, ale zobaczcie. Tyle burz przetrwaliśmy, tyle najróżniejszych sztormów, tyle wichur, które momentami nacierały na nas z wielu stron" – napisał na Facebooku szef WOŚP.

