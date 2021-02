Czabański o ataku na media publiczne: To metoda walki z wynikami demokratycznych wyborów

Sobota była kolejnym dniem protestów przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W Poznaniu uczestnicy manifestacji organizowanej przez Strajk Kobiet zniszczyli siedzibę Radia Poznań. Wandale podpalili wycieraczkę, pomalowali domofon i wrzucili na teren rozgłośni petardy. Na ogrodzeniu terenu powiesili banery z napisami: „Stop pedofilii w kościele”, „Myślę, czuję, decyduję”.

Dwa dni wcześniej, także podczas protestów proaborcyjnych zaatakowano dziennikarza Radia Poznań. – Próbowali mnie przewrócić i podstawiali mi nogi. Przeklinali i kazali mi się wynosić. Wytrącili mi telefon z ręki – powiedział portalowi tvpinfo.pl pokrzywdzony.

"Skandaliczne wydarzenia"

Do wydarzeń tych odniósł się w rozmowie z Katarzyną Gójską w "Sygnałach Dnia" na antenie radiowej Jedynki Krzysztof Czabański. – To są oczywiście skandaliczne wydarzenia – ocenił przewodniczący Rady Mediów Narodowych. – Powstaje pytanie: skoro walczą o wolność, to dlaczego walczą przeciwko wynikom wolnych wyborów? Zwróćmy uwagę, że zaatakowanie mediów publicznych to tylko jedna z metod walki totalnej z tym, co ukształtowało się w wyniku wielokrotnych już wolnych wyborów od jesieni 2015 roku – mówił.

W ocenie Czabańskiego, powodem ataków na media publiczne może być fakt, że niektórzy nie pogodzili się z utratą monopolu władzy. Gość Polskiego Radiaq za "naprawdę niebezpieczne" uznał, to że takie bezprawne i bandyckie wydarzenia popiera opozycja.– Mamy przecież do czynienia z fizycznym atakiem na dziennikarzy relacjonujących to, co się dzieje na ulicach – wskazał.

Szef RMN poinformował, że zwróci się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zapewnienie dziennikarzom wszystkich mediów większej ochrony.

