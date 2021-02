Koronawirus u norek na Pomorzu. To może być nowy wariant?

O pojawieniu się choroby u zwierząt poinformowało w niedzielę wieczorem ministerstwo rolnictwa. Wirus został zdiagnozowany na fermie w woj. pomorskim na terenie powiatu kartuskiego. Podjęto decyzję o likwidacji zwierząt.

– Szczegółowe badania wyniki badań będą znane w przyszły poniedziałek, są to dość specjalistyczne procedury, w związku z tym potrzebujemy czasu – wyjaśnił szef Instytutu. Na razie nie można stwierdzić, na ile wirus jest szkodliwy, ale – jak mówił – nie wyklucza się żadnej odmiany. Specjalistyczne badania pozwolą określić, czy mamy do czynienia z klasycznym wirusem, tym który jest znany z początkowych faz epidemii, czy jest to jeden z nowych wariantów.

Niemczuk wyjaśnił, że chorobę wykryto w badaniu diagnostycznym przewidzianym w urzędowym monitoringu wynikającego z rozporządzeń ministra rolnictwa. Były to badania rutynowe. Wcześniej, służby weterynaryjne przebadały kilka innych ferm norek; na żadnej nie stwierdzono wirusa. – Ale do przebadania została znacząca liczba stad – dodał.

Badania epizootyczne prowadzi Inspekcja Weterynaryjna. – Z tego co wiem, na dzień otrzymania próbek nie było żadnych objawów u zwierząt, należy więc wnioskować, że była to pierwsza, początkowa faza zakażenia, którą udało się wychwycić dzięki monitoringowi – powiedział Niemczuk.

