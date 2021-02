"To, co głosi TVP, jest zbrodnią". Hołdys straszy Hitlerem

W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice.

Szef Onetu Bartosz Węglarczyk dyskutował na ten temat z Hołdysem. Dziennikarz stwierdził, że gdy zobaczył w "Wiadomościach" pasek "Lewacki faszyzm niszczy Polskę", to "coś w nim pękło".

Podobnego zdania był Hołdys. Były muzyk porównał działania TVP do... Adolfa Hitlera. – Szukam słów, które o tej porze nie obudzą adwokatów i prokuratury. To jest haniebne i będzie również haniebne, jeśli oni za to nie odpowiedzą. To nie jest tak, że ludzie po ulicach krzyczą, aczkolwiek takie sytuacje mają miejsce. Media działają inspirująco. Jeżeli ktoś jest pod wypływem propagandy, to może się zdarzyć rzecz straszna. Hitler to wykorzystał razem z Goebbelsem – mówił.

Gość Onetu stwierdził, że "to, co głosi TVP jest zbrodnią". – W normalnych warunkach ci ludzie powinni zostać zatrzymani, postawieni przed sądem i powinni udowodnić swoje tezy, swoje potwarze i oszczerstwa rzucane pod adresem Owsiaka, że zbiera pieniądze na aborcję. To są rzeczy nikczemne, podłe. Inaczej się przed tym nie obronimy – perorował.

Hołdys przekonywał, że stoi "po stronie kobiet", a politycy nie mają prawa decydować o ich życiu. Jednocześnie zapewnił, że wspiera "Strajk Kobiet", a liderki tego ruchu uważa za "diabły inteligencji".

