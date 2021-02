Facebook zmienia zdanie. Będzie możliwa promocja wpisu o hospicjach perinatalnych

O. Buczyński jest założycielem i prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Franciszkanin kilka dni temu zamieścił na Facebooku post, w którym wyjaśniał, jak założona przez niego placówka pomaga rodzinom z chorymi dziećmi. Zakonnik zaproponował, aby ten model został rozszerzony na inne tego typu ośrodki w Polsce.

Poprzez zaprzyjaźnioną firmę PR o. Buczyński chciał wypromować post na Facebooku, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jednakże administratorzy portalu nie wyrazili na to zgody "ze względu na kwestie społeczne".

Decyzja portalu była niezrozumiała. Jak się jednak okazało, presja oraz zainteresowanie mediów sprawą doprowadziły do zmiany decyzji administratorów. Poinformował o tym sam franciszkanin.

"Firma, która umożliwia zakup usług promujących nas na Fb, właśnie co skontaktowała się z nami informując, że osoby decyzyjne Fb wyraziły zgodę, by nasz post był jednak promowany" – napisał o. Buczyński.

"Mimo ich odmowy informacja o dziecięcej opiece paliatywnej dotarła do 350 tysięcy odbiorców. Natychmiastowym owocem tego nagłośnienia jest rozmowa telefoniczna z matką, u której, po badaniach zdiagnozowano trisomię 13 u dziecka, które nosi pod sercem. Przypuszczam, że dowiedziała się o nas dzięki Państwa wsparciu. Jesteśmy umówieni, zaczynami pomagać, bo po to istnieje nasze hospicjum. Bardzo, raz jeszcze, dziękuję. Zadziało się coś, co przerosło moje wyobrażenia" – napisał w dalszej części wiadomości zakonnik.

Jednocześnie franciszkanin wyraził nadzieję, że "nigdy więcej taka wpadka Fb się nie przydarzy".

Czytaj też:

"Wielki Reset" w Davos – czyli znów o tym, o czym milczą inniCzytaj też:

"Europa musi być szybsza i skuteczniejsza ws. szczepionek"