Radny tańczy i śpiewa "je**ć PiS". Skandal w Tychach

Sprawę opisuje serwis tychy24.net. Jak relacjonuje dziennikarz serwisu, tyski radny nagrał wulgarny film po niedzielnym finale WOŚP.

Nagranie wysłał lokalnej działaczce PiS, koleżance z Rady Miasta Aleksandrze Wysockiej-Siembidze. Na filmie widać jak polityk tańczy i wyśpiewuje hasło: "je**ć PiS".

– Byłam zszokowana, zwłaszcza, że radny to jest osoba publiczna – komentuje zachowanie Króla Wysocka-Siembiga (PiS) w rozmowie z portalem tychy24.net.

Tymczasem radny tłumaczy, że nie chciał wysłać filmu do działaczki PiS, tylko do innej osoby. – To była pomyłka (...) nie miałem okularów – stwierdzi radny. Polityk przeprosił radną, ale jak przyznaje w rozmowie z serwisem "dalej czuje się winny".

– Zachowałem się jak gówniarz i zrobiłem głupotę. Ten filmik miałem wysłać znajomemu, a przez przypadek trafił do radnej Wysockiej-Siembigi (…) Mamy inne poglądy i przekonania, ale nie powinienem ich oznajmiać w tak wulgarny sposób. Raz jeszcze przepraszam – dodaje polityk.

Serwis informuje także, że organizator tyskiego finału WOŚP Mariusz Gabrek odciął się od zachowania radnego.

