PSL proponuje referendum ws. aborcji. Oto jak mają brzmieć pytania

W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice.

Przeciwko zmianie przepisów protestuje m.in. PSL. – Dwa kroki do powrotu do normalności. Racjonalne rozwiązanie. Mamy plan, mamy propozycję. Rozmawiamy i przekładamy to na konkretne rozwiązania. Tym się różnimy od gadaczy, którzy tylko potrafią mówić. My konkretnie przedstawiamy. Ustawa ratunkowa zgłoszona, przywracająca kompromis – mówił Kosiniak-Kamysz w Sejmie.

Polityk dodał, że drugim krokiem jest zapytanie rodaków w referendum. Jego zdaniem "nie ma lepszego sposobu". – Ci, którzy się oburzają, że w takich sprawach nie powinno być dyskusji, pytań i odpowiedzi ze strony społeczeństwa. To co? Lepiej jak 460 wybrańców narodu będzie udzielało odpowiedzi? Czy jak cały naród świadomy swoich prawi i obowiązków udzieli odpowiedzi? – pytał lider PSL.

W zamyśle ludowców referendum składałoby się tylko z jednego pytania, na które byłyby trzy możliwe odpowiedzi. Polacy mieliby odpowiedzieć, czy są za:

"1. Całkowitym zakazem przerywania ciąży (zaostrzenie obowiązujących przepisów).

2. Utrzymaniem trzech przesłanek dopuszczających przerywanie ciąży przez lekarza (tzw. kompromis, który obowiązywał od 1996 r.), tj. w sytuacjach, gdy:

– ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety ciężarnej,

– badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

3. Dopuszczeniem przerywania ciąży na życzenie do 12. tygodnia (liberalizacja obowiązujących przepisów)".

