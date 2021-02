Żenujący wpis posła opozycji. "Cysterna maści na ból d*py"

Wszystko rozpoczęło się od wpisu tygodnika "Nie" Jerzego Urbana na Twitterze. Post dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Ten twitt podał następnie na swoim profilu Franciszek Sterczewski, poseł bezpartyjny, który do Sejmu startował z list Koalicji Obywatelskiej.

Sprawę skomentował dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński. "Nic tak nie pokazuje drogi, jaką w ostatnich latach przeszła Platforma, jak fakt, że teraz poseł wybrany z jej list podaje dalej tłity tygodnika »Nie«” – napisał.

Do dyskusji włączył się jeden z fanów polityka, który zamieścił zdjęcie "maści na ból d*py", co sam poseł od razu "polubił".

"Widzę, że jedna tubka to za mało. Czy cysterna takiej maści starczy by uśmierzyć Pański ból? Jak Pan to czuje? Może zrobimy zrzutkę?"– stwierdził Sterczewski.

