Zgorzelski ostro skrytykował słowa polityka PiS. "Są dziecinne"

Przypomnijmy. Grzegorz Puda był we wtorek gościem TVP Info. W pewnym momencie minister rolnictwa zaczął mówić o współczesnej młodzieży. Jego ocena była krytyczna, ale tylko w odniesieniu do młodych ludzi mieszkających w miastach.

– To pokolenie dobrobytu, tak często wychowywane bez wartości, jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu szanowni państwo wygrywa wieś. Tych dzieci w tych szkołach, dzieci w rodzinach rolniczych uczone są pracy, odpowiedzialności, obowiązkowości, są, można powiedzieć, dużo bardziej odporne na stres, dużo bardziej zaradne i są zdrowsze. Efekt jest taki, że to właśnie one będą kiedyś będą tymi najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy – powiedział szef resortu rolnictwa.

"To chore i niezrozumiałe"

Do słów Pudy odniósł się polityk PSL-Koalicji Polskiej. Zgorzelski zdecydowanie nie zgadza się z diagnozą ministra rolnictwa. W mocnych słowach wskazał, że polityk PiS niepotrzebnie dzieli młodzież na miejską i wiejską.

– Nie wiem, czemu pan minister akurat w ten sposób wyróżnia dzieci wiejskie, czy w ogóle życie na wsi. Znam zasady funkcjonowania życia na wsi. Dużo bardziej silne są tam więzi społeczne. Nie różnicowałbym dzisiaj Polaków ze względu na miejsce zamieszkania – stwierdził. – W wymiarze społecznym, socjologicznym wieś się zmieniła. Mam wrażenie, że pan minister, który jest ministrem rolnictwa, czyli powinien znać przemiany, które towarzyszą od lat środowisku wiejskiemu, nie rozumie tego – dodał.

Wicemarszałek Sejmu komentując słowa Pudy jeszcze raz mocno podkreślił, że nie zgadza się na taki podział Polaków.

– Dziś nie da rady podzielić Polski na Polskę wiejską i miejską, dlatego, że wielu mieszkańców miasta buduje sobie domy na wsi i są zintegrowani ze środowiskiem wiejskim. Rysowanie linii podziału jest po prostu chore i niezrozumiałe. Nawet nie podejmuję się dyskutować z takimi tezami, bo one są dziecinne – powiedział.

