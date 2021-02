"Muszę bronić granic, które zostały naruszone". Kolejna dziennikarka odchodzi z Radia Nowy Świat

Radio Nowy Świat to projekt dziennikarzy, którzy zrezygnowali z pracy w Programie Trzecim Polskiego Radia. Radiowcy popularnej "Trójki" zapowiadali, że ich rozgłośnia będzie nową jakością w polskim eterze. Zespół tworzyli m.in. Magdalena Jethon, Patrycja Macjon, Piotr Jedliński i Wojciech Mann. Radio ruszyło w połowie ubiegłego roku dzięki wsparciu słuchaczy. Po kilku miesiącach funkcjonowania napotkało jednak na pierwsze problemy.

Jako pierwsza zespół opuściła Patrycja Macjon, autorka fanpage'a "Ratujmy Trójkę" i współzałożycielki stacji. Niedawno z powodu COVID-19 zmarł Krzysztof Łuczewski, który był szefem muzycznym Radia Nowy Świat.

Teraz o swoim odejściu poinformowała Magdalena Rataj. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych dziennikarka poinformowała o powodach swojej decyzji.

"To moja decyzja, która, proszę mi wierzyć, dużo mnie kosztowała i nie była dla mnie łatwa, ale nie mam innej możliwości. Musiałam dokonać takiego wyboru. Wygrał rozsądek: muszę bronić pewnych elementarnych granic, które zostały naruszone. Stąd ta łamiąca moje serce i głos decyzja" – napisała Rataj.

Jako drugi powód rozstania z rozgłośnią podała śmierć Łuczewskiego, o którym Rataj napisała "mój Mentor, Mistrz, Przyjaciel, Najlepszy Szef jakiego miałam w życiu".

"Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale to nieprawda. Czuję, że bez Krzysztofa to już nie jest moje miejsce. Oczywiście to tylko moje prywatne odczucie, którym się dzielę. Żegnając się, dziękuje też za dobro, które spłynęło na mnie z Państwa strony np. po Sylwestrze w Radiu Nowy Świat. Miałam okazję go przygotować i współprowadzić z grupką dziennikarzy RNŚ. Ślicznie dziękuję, warto było oddać temu projektowi serce, kilka nieprzespanych nocy i dwie stare peruki. Warto było – napisała dziennikarka.

