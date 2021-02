Jakubiak bezlitosny dla Kukiza. "Od lat szuka frajerów"

Kukiz w wywiadzie dla rozgłośni, którego udzielił w miniony wtorek, oceniał szanse Szymona Hołowni na odegranie znaczącej roli na polskiej scenie politycznej. Zdaniem lidera Kukiz'15, Hołownia "nie jest zagrożeniem dla żadnej partii".

– Nad czym ubolewam, bo gdyby Szymon Hołownia wystąpił z postulatami nadania władzy obywatelom, a przynajmniej zwiększenia roli obywateli we władzy, czy kontroli nad władzą w trakcie kadencji, gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast – stwierdził Paweł Kukiz.

Słowa niedawnego kolegi z partii krytycznie ocenił Marek Jakubiak. Były wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Kukiz '15 ocenił, że lider jego dawnego ugrupowania powinien zbudować koalicję na rzecz "państwa obywatelskiego". Równocześnie zarzucił mu lenistwo o to, że uchyla się od tego obowiązku. Jakubiak nie przebierał w słowach komentując w mediach społecznościowych zachowanie lidera partii, do której kiedyś należał.

"Moim zdaniem, zamiast ogarnąć się i zbudować wraz z innymi silną koalicję na rzecz Państwa obywatelskiego, to Paweł od lat szuka frajerów, którzy naprawią Polskę za niego. Nazwa koła Kukiz'15- demokracja bezpośrednia Tanajny?" – napisał Jakubiak.

twitterCzytaj też:

PiS szuka nowego prezesa NBP. Gazeta ujawnia nazwiskaCzytaj też:

Jakubiak odpowiada Prokop-Paczkowskiej: Niech Bóg ma Panią w swojej opieceCzytaj też:

Jakubiak wzywa Morawieckiego i Dudę: Nie dajcie się omamić. Niemcy będą teraz prosić, łkać