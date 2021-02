Sośnierz osobliwie komentuje decyzję Bidena. "Wrzucił granat do własnego szamba"

Już w pierwszym dniu urzędowania jako prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden podpisał "Rozporządzenie wykonawcze o zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji na tle identyfikacji płciowej oraz orientacji seksualnej". Nowe prawo umożliwi osobom transpłciowym m.in. startowanie w zawodach sportowych organizowanych dla kobiet. Klasyfikacja do odpowiedniego rodzaju zawodów będzie odbywała się po deklaracji płci złożonej przez zawodnika lub zawodniczkę.

Decyzja Bidena wychodzi jednak także poza świat sportu i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty życia społecznego. Odtąd mężczyźni deklarujący się jako kobiety będą mogli m.in. odbywać karę więzienia w zakładach dla kobiet.

Decyzję Bidena w mocny sposób skomentował Dobromir Sośnierz. Poseł Konfederacji wskazał, że swoim podpisem pod rozporządzeniem o zakazie dyskryminacji na tle identyfikacji płciowej doprowadzi do konfliktu między środowiskiem osób transpłciowych i feministkami.

"I tym sprytnym ruchem dziadzio Biden wrzucił granat do własnego szamba. Dopuszczając facetów do kobiecych sportów i więzień na słowo honoru, ustawił 2 grupy swoich pieszczochów — feministki z jednej strony i transów z drugiej — na ostrym kursie kolizyjnym" – napisał polityk.

W kolejnym wpisie Sośnierz kpi z Amerykanów, pytając, za co Bóg pokarał ich "takim idiotą".

"Za co Bóg pokarał Amerykę takim idiotą, to nie wiem, ale za co pokarał lewicę spełnieniem jej marzeń, to się domyślam. Myślę, że warto obserwować nieuniknione postępy rewolucji obyczajowej, zanim to się u nas stanie modne" – napisał poseł Konfederacji.

