Szczepienia nauczycieli. Dworczyk podał ważne daty

– W poniedziałek rozpoczną się zapisy dwoma kanałami – w wersji elektronicznej tych nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli zaszczepić się teraz przeciw COVID-19. Będzie to nieco inaczej wyglądało w przedszkolach i szkołach, nieco inaczej w żłobkach. Nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły dotyczące szczepień będą ustalane między dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych – mówił Michał Dworczyk.

Minister przekazał, że pierwsze szczedpienia odbęda się już za tydzień, w piątek. Wyraził też nadzieję, że w ciągu lutego uda się zaszczepić nauczycieli i będzie możliwe przejście do dalszych grup z etapu 1c, a więc m.in. funkcjonariuszy policji, służb mundurowych.

Szczepionki AstraZeneca

Szef KPRM poinformował na konferencji, że 6, 10, 17 i 28 lutego zaplanowano dostawy do Polski szczepionek firmy AstraZeneca. Zaznaczył, że pierwsza z dostaw będzie najmniejsza (ok. 120 tysięcy dawek), natomiast ostatnia będzie liczyć ponad pół miliona dawek. Jak poinformował, do końca lutego – zgodnie z dokumentami przesłanymi przez firmę – do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk szczepionki AstraZeneca.

