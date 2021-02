Dziennikarz śledczy po 13. latach odchodzi z TVN. "Grzechem byłoby nie skorzystać"

W rozmowie z portalem dziennikarz zdradził powody, dla których zdecydował się zrezygnować ze współpracy z telewizją TVN.

– Dostałem bardzo dobrą ofertę, grzechem byłoby nie skorzystać. Niektórzy się zmartwią, niektórzy ucieszą, ale zostaję w mediach. Będę robił to samo, ale bardziej. Szczegóły wkrótce – powiedział Jadczak. Nie zdradził jednak, gdzie teraz będzie pracował. Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że ma przejść do jednego z głównych portali internetowych.

Szymon Jadczak związany był ze stacją TVN od 2008 roku. W tym czasie pracował w redakcji "Uwagi" i "Superwizjera". W ostatnim czasie przygotowywał materiały dla portalu TVN24.pl.

W maju ubiegłego roku dziennikarz ujawnił, że przygotowania Poczty Polskiej do wyborów prezydenckich kosztowały firmę ponad 68 milionów złotych, mimo że ostatecznie do wyborów nie doszło. Za ten materiał otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii news. Był to drugi raz kiedy Jadczak zdobył tę nagrodę. Po raz pierwszy laureatem Grand Press został w 2009 roku.

