Tusk przynaje: To będzie dla Platformy problem

Nie milkną echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W ubiegłą środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok tego samego dnia został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przeciwko orzeczeniu ws. aborcji protestowały wczoraj feministki. Sprawę komentował podczas spotkania Klubu Wyborczej Donald Tusk. Jego wypowiedź cytuje portal 300polityka.pl/

Zdaniem byłego premiera, kompromis aborcyjny będzie polaryzował scenę polityczną i na pewno dla Platformy Obywatelskiej będzie obiektywnie problemem. – Bo tam są zwolennicy i kompromisu, i nawet bardziej konserwatywnego podejścia, i rosnące jak sądzę grono liberalizacji tego stanowiska – wyjaśnił.

Tusk wyraził pogląd, że problem ten zapewne nie zbuduje większego poparcia dla Platformy, kiedy wewnątrz tej partii nastąpi rozstrzygnięcie w tej kwestii.

Donald Tusk podzielił się też swoją opinią na temat zmian w prawie antyaborcyjnym. – Osobiście uważam, że wypowiedzenie tego kompromisu, jakby pozbawiło treść tego kompromisu, wszelkiego znaczenia – ocenił. Jak podkreślił, miał on walor polityczny, a nie moralny czy aksjologiczny. – Skoro on został unieważniony przez PiS i w dużej mierze hierarchię kościelną, skoro zdecydowano się na konfrontację, to postawiono właściwe Polaków przed wyborem bardziej przejrzystych i jasnych odpowiedzi na to wyzwanie. W tej sytuacji ja nie mam żadnej wątpliwości, że skoro tego kompromisu nie ma, to trzeba dać zdecydowanie prawo kobietom, prawo do rozstrzygającego głosu – stwierdził polityk.

