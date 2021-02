Winnicki wbija szpilę Zjednoczonej Prawicy. Przypomniał pewne zdarzenie z 2019 roku

W czwartek wieczorem pojawiła się informacja o zawieszeniu Adama Bielana w prawach członka Porozumienia. Wraz z nim ukarano jeszcze troje polityków partii. Tymczasem okazało się, że sąd koleżeński ugrupowania Jarosława Gowina podjął decyzję o uchyleniu kary nałożonej na Bielana. Podczas zebrania gremium podjęto jeszcze jedną, zaskakującą decyzję.

Do sprawy odniósł się m.in. Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem Jarosław Gowin powinien w najbliższym czasie wyjaśnić sytuację w swojej partii.

Zamieszanie wokół Porozumienia skomentował również Robert Winnicki. Polityk Konfederacji wbił szpilę politykom Zjednoczonej Prawicy. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym przypomniał pewne wydarzenie z 2019 roku.

"Po wyborach do Sejmu w 2019 podszedł do mnie jeden poseł PiSu: – Robert, przecież ta cała wasza koalicja Ruchu Narodowego z Korwinem i Braunem to się zaraz rozleci, po pierwszym posiedzeniu. – Wiesz co, lepiej pilnujcie jak solidna jest wasza - z Solidarną i gowinowcami" – napisał Winnicki.

