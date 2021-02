Macierewicz: Nierealne marzenie i pusta pogarda

W rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Polskiego Radia 24 Antoni Macierewicz odniósł się do zaproponowanej dziś przez Borysa Budkę "Koalicji 276". Zdaniem polityka PiS, jest to marzenie nierealne. – Oni apelują o stworzenie czegoś, do czego nie są zdolni. Mamy do czynienie z pustą propagandą – stwierdził.

Zwracając uwagę, że to kryzys poparcia dla Platformy Obywatelskiej pozwolił Lewicy wrócić do parlamentu, były szef MON podkreślił, że z tego powodu Lewica nigdy nie zgodzi się na ponowne włączenie do planów PO. – W ten sposób zakwestionowałaby możliwość własnego istnienia. Między PO i SLD istnieje fundamentalny konflikt związany z czerpaniem z tego samego elektoratu, porozumienie nie jest możliwe – tłumaczył.

"Czas na zmiany"?

Podczas sobotniej konferencji prasowej "Czas na zmiany" liderzy PO Borys Budka i Rafał Trzaskowski zapropnowali powołanie "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta), a także likwidację TVP Info i abonamentu RTV. Wśród propozycji znalazły się też m.in.: wprowadzenie rozdziału Kościoła od państwa, m. in. odpis podatkowy na kościół, likwidacja Funduszu Kościelnego, wprowadzenie możliwości zorganizowania referendum ws. odwołania posła i senatora, przeznaczenie na służbę zdrowia 6 proc. PKB oraz wprowadzenie bezwzględnego zakazu importu śmieci do Polski.

