Pożar w hotelu. Wśród gości była Krystyna Pawłowicz

Ogień w hotelu Malinowy Zdrój (woj. świętokrzyskie) pojawił się wczoraj w jednym z pomieszczeń technicznych około godziny 18:00. Na miejsce przybyło pięć jednostek straży pożarnej, które ugasiły pożar.

Pawłowicz zabrała SOP

Jak podaje "Echo dnia", wśród ewakuujących się gości była sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz, wcześniej znana posłanka PiS.

"Po Krystynę Pawłowicz szybko podjechało bmw Służby Ochrony Państwa i pani sędzia szybko wyjechała z naszego uzdrowiska. Po kilku godzinach, kiedy hotel już wywietrzono Krystyna Pawłowicz wróciła do Malinowego Zdroju" – czytamy.

Do tych doniesień sędzia TK odniosła się na Twitterze. "WSZYSTKO co piszą media, z wyjątkiem notatki PAP jest KŁAMSTWEM. Odsyłam do info PAP. I proszę porównać skalę KŁAMSTW lewackich mediów" – napisała Pawłowicz.

Otwarcie hoteli dopiero 12 lutego

Hotel w Solcu-Zdroju działa mimo obostrzeń związanych z koronawirusem. Zgodnie z decyzją rządu, placówka powinna być nieczynna. Rozluźnienie restrykcji nastąpi dopiero 12 lutego – hotele będą mogły przyjmować gości w reżimie sanitarnym, ale 50 proc. dostępnych miejsc ma pozostać wolna. Otwarte zostaną też m.in. stoki narciarskie.

Od 1 lutego znów działają centra handlowe, galerie sztuki oraz muzea. W sklepach przestały obowiązywać godziny dla seniorów.

