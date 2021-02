Siemoniak zapytany o Gowina: Zobaczymy. Polityka przynosi niespodzianki

Pod koniec tygodnia w Porozumieniu Jarosława Gowina wybuchł konflikt. Chodzi o ostatnie działania Adama Bielana, który – powołując się na ekspertyzy prawne – stwierdził, że kadencja Gowina na stanowisku prezesa partii upłynęła w kwietniu 2018 roku.

Polityk PO Tomasz Siemoniak powiedział w Polsat News, że ma do Jarosława Gowina "duży szacunek". – Mogę powiedzieć, że go znam, choć teraz dawno nie mieliśmy ze sobą kontaktu – dodał.

– Przy całym dystansie do tego, że jest w Zjednoczonej Prawicy, wierzę, że jest patriotą życzącym dobrze Polsce i w którymś momencie może okazać się to decydujące. Czy tak będzie? Zobaczymy, polityka przynosi niespodzianki – stwierdził Siemoniak.

Czytaj też:

Co się dzieje w Porozumieniu? Współpracownik Gowina odpowiada

Koalicja 276

Pytany o sobotnią konwencję programową PO oświadczył, że Rafał Trzaskowski i Borys Budka "pokazali diagnozę sytuacji i to, że opozycja jest w stanie liczyć na 60 proc. głosów".

– Myślę, że ta wyciągnięta ręka na długo przed wyborami jest początkiem działania, a nie końcem. (…) To 276 to pewien symbol, cel. Myślę, że wszyscy w opozycji tego chcą – powiedział Siemoniak, nawiązując do propozycji budowy szerokiego porozumienia Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

Czytaj też:

OKO.press krytykuje konwencję PO. "Aż trudno uwierzyć"