Jaki bezlitosny dla pomysłów PO. "To wszystko jest naprawdę śmieszne"

Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Borys Budka przedstawił propozycje zmian, które jego partia zamierza wprowadzić po wygranych wyborach.

Wśród postulatów znalazły się m.in. zmiany w Telewizji Publicznej, odpolitycznienie prokuratury i Sądu Najwyższego, przywrócenie roli Krajowej Rady Sądownictwa, naprawa Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja TVP Info, przekazanie uczniom laptopów oraz ochrona środowiska.

"Nowe otwarcie" PO wzbudziło wiele komentarzy. Najwięcej krytycznych głosów, zwłaszcza po stronie pozostałych partii opozycyjnych, wzbudziła propozycja szerokiej koalicji przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Problem w tym, że jak twierdzą politycy Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050 – nikt nie pytał ich o zdanie czy chcą do takiej koalicji wstąpić.

Cała konwencja jest bardzo zabawna

W niedzielę swoim komentarzem odnośnie konwencji PO podzielił się Patryk Jaki. Europoseł był gościem TVN24, gdzie razem z innymi, ocenił propozycje Budki i Trzaskowskiego.

– Powiem tylko tyle, że w tej sprawie nic się nie zmieniło, nic się nie zmienia od lat, to znaczy jej główny przekaz jest taki - wszystko co złe, to jest PiS, po drugie jak dojdziemy do władzy, to odwrócimy wszystko, co zrobił PiS, no i po trzecie - dalej nie mamy programu – stwierdził Jaki.

Europoseł podkreślał, że sobotnie pomysły liderów PO nie są niczym nowym. Narracja o wielkiej zmianie i "nowym otwarciu" jest więc pusta.

– Jednym słowem, mimo że jest ten termin „nowe”, to nie ma kompletnie nic nowego. Plus oczywiście doszły jeszcze takie fragmenty jak to, że będziemy walczyli o czyste powietrze, mimo że jak Platforma rządziła wydawała znacznie mniej na czyste powietrze, niż wydaje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, będziemy mieli rekompensatę do edukacji - to Trzaskowski, który mówił, obiecywał już w Warszawie, 100 zł dla każdego dziecka i do dzisiaj tego nie ma, możecie popytać w Warszawie. Środowisko, wszyscy pamiętamy „Czajkę”, dlatego - jednym słowem - to wszystko jest naprawdę śmieszne – ocenił polityk.

– Dlatego, proszę państwa, ta cała konwencja była tak zabawna, że jedyne o co my możemy zaapelować, to żeby Platforma organizowała więcej takich konwencji, to wtedy będziemy czuli się bardziej stabilnie – podsumował.

