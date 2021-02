Bielan ostro o Gowinie: To samobójcza polityka, metody Tuska

W rozmowie z Beatą Lubecką na antenie Radia ZET Adam Bielan komentował zamieszanie w Porozumieniu. Według najnowszych informacji, Krajowy Sąd Koleżeński partii orzekł, że Jarosław Gowin nie może uważać się za prezesa Porozumienia. Po analizie prawnej statutu i uchwał władz krajowych jednostka ta wydała oświadczenie, z którego wynika Gowin nie dopełnił obowiązku i nie zwołał kongresu, na którym miał zostać wybrany jego następca. W związku z tym faktem funkcję prezesa Porozumienia ma tymczasowo pełnić Adam Bielan.

"Kadencja Gowina wygasła"

– Krajowy Sąd Koleżeński 4 lutego zebrał się po to, żeby wyjaśnić nawracający spór kompetencyjny między różnymi organami wewnątrz partii i stwierdził, że kadencja Jarosława Gowina wygasła 26 kwietnia 2019 roku – podkreślił Bielan.

Polityk wskazywał, że Gowin miał obowiązek zwołać kolejny kongres do kwietnia 2018 roku i tego nie zrobił. – Wiem, że dla naszych słuchaczy ta sytuacja może być groteskowa i zabawna, ale fakty są takie, że na prezesie partii zawsze ciąży obowiązek zwołania kongresu i tylko nadzwyczajne okoliczności, tak jak w tej chwili pandemia, kiedy nie można organizować masowych zgromadzeń, pozwalają na unikanie i wydłużanie sobie kadencji – wyjaśnił.

– Mówiąc wprost, to tak jakby prezydent Andrzej Duda w 2015 roku wybrany na prezydenta uznał, że w 2020 nie zorganizuje wyborów i przedłuży sobie automatycznie mandat o kolejne 5 lat. Mówię o tej analogii, dlatego że Jarosław Gowin w kwietniu zeszłego roku, blokując możliwość przeprowadzenia wyborów w maju, bardzo dużo mówił o tym, że Konstytucja musi być przestrzegana, że wszystkie procedury muszą być przestrzegane – dodawał.

Konflikt w Porozumieniu rozstrzygnie sąd?

Europoseł tłumaczył, że jeśli ktokolwiek będzie kwestionował uchwałę Sądu Koleżeńskiego i jego status spory Porozumienia będzie rozstrzygał sąd. Dopytywany przez dziennikarkę, czy zamierza pójść do sądu, polityk odparł: Partia jest zobowiązana zgłosić do Krajowego Rejestru wniosek o zmianie prezesa.

– Jarosław Gowin jest osobą, która przestała pełnić funkcję prezesa Porozumienia. Nie znam prawnika, który po zapoznaniu się z dokumentami może podjąć inną decyzję. Gowin nie przestawił żadnej analizy prawnej, my takimi dysponujemy – zaznaczał.

W dalszej części rozmowy Bielan wskazywał, że Gowin wciąż jest ważnym członkiem partii. – My nikogo nie wyrzucamy z partii. To raczej Gowin, niestety, na oślep tnie brzytwą wszystkich, którzy się z nim nie zgadzają. To samobójcza polityka, metody Donalda Tuska – ocenił.

Czytaj też:

W Porozumieniu wrze. Bielan: Nie mogłem uwierzyć w to, co odkryliśmyCzytaj też:

"Jest piątek i może obalać co chce...". Polityk Porozumienia wbija szpilę Bielanowi