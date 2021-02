Mazurek wyszedł ze studia. Poseł Porozumienia sam na antenie

Pod koniec rozmowy Robert Mazurek próbował zadać Kamilowi Borniczukowi pytanie, jednak polityk przerwał mu i zaczął prostować słowa redaktora.

– Czy to nie jest tak, że po prostu przegraliście wybory wewnątrz partii i... – zaczął Mazurek.

– Wygraliśmy wybory wewnątrz partii – przerwał mu Bortniczuk i zaczął tłumaczyć szczegóły.

– Czy mogę jednak dokończyć pytanie – kontynuował Mazurek, jednak nie był w stanie przerwać wypowiedzi politykowi.

– Skoro ja nie mogę dokończyć pytania, to ja już sobie pójdę, a pan będzie mówił – stwierdził prowadzący. – Bardzo serdecznie państwu dziękuję. To była próba rozmowy z posłem Porozumienia Kamilem Bortniczukiem, który nie pozwala sobie zadać pytania, ale za to chętnie wygłosi monolog. Zostawiam państwa z posłem Bortniczukiem, jeśli będzie jeszcze chciał coś poopowiadać, to damy mu tę szansę – dodał dziennikarz i opuścił studio.

Nie zrażony reakcją Mazurka Bortniczuk jeszcze przez kilka minut, sam na antenie, opowiadał o szczegółach konfliktu w Porozumieniu.

Czytaj też:

Bortniczuk: Gowin chciał zdradzić KaczyńskiegoCzytaj też:

Co się dzieje w Porozumieniu? Współpracownik Gowina odpowiada