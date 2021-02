Zgorzelski do Gowina: Trzymaj się i zapraszamy do współpracy

Zgorzelski ocenił, że sobotnia konwencja PO była przeznaczona na użytek wewnętrznej konsolidacji.

– Granat wrzucony przez Trybunał Konstytucyjny, a nazywający się sprawą aborcyjną, miał za zadanie rozszczelnić rozchwianą Koalicję Obywatelską. O tym nie było ani słowa, więc nie uzgodniono w tej sprawie żadnego stanowiska – tłumaczył.

–Dla Polaków najważniejsze są sprawy związane ze zdrowiem i z przeżyciem, czyli coś, co my zdefiniujemy na naszej konwencji, którą planujemy na 27 lutego. Będzie się ona poruszała wokół triady zdrowie-praca-klimat i troska o małe ojczyzny. Ludziom trzeba dać nadzieję na to, co po PiS – mówił.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że wyścig na lidera opozycji jest złą drogą i trzeba zrobić wszystko, by został nim Jarosław Kaczyński.

– Druga sprawa jest taka, że najbardziej na przyspieszonych wyborach zależy środowisku Szymona Hołowni, bo nie ma adekwatnej do sondaży reprezentacji w Sejmie, a tę, co ma, jest ideowo rozbujana. Wszystkie ugrupowania powinny rozpisywać scenariusze raczej na 2023 rok, choćby patrząc na to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy – powiedział.

–Sprawy, które mogłyby nas różnić, odkładamy do protokołu rozbieżności, do którego wrócimy. Po stronie opozycji trwa praca, dobra współpraca. Rozumiem, że jeśli chcemy powiększać stan posiadania opozycji, to nie chodzi o to, by się dzielić, ale składać propozycję na zewnątrz, jak choćby Porozumieniu Jarosława Gowina, który w maju zachował się jak mąż stanu, ryzykując swoją karierę. Dzisiaj jest za to krytykowany, ale moim zdaniem uratował cztery litery PiS, bo wybory kabaretowo-kopertowe podważałyby mandat demokratyczny prezydenta, ktokolwiek by nim nie został. Wiem o tym doskonale, że Jarosław Gowin czekał, bo w polityce trzeba zakładać różne scenariusze i jak jest akcja, to jest i reakcja. Moim zdaniem to reakcja na postawę Gowina, który dzisiaj jest anihilowany. Mówię do Gowina: trzymaj się i zapraszamy do współpracy – stwierdził.

Zgorzelski został też zapytany, czy opozycja rozmawia z Jarosławem Gowinem.

– Tym wszystkim paplom, którzy nie mogą powstrzymać języka zalecam ostrożność. Polityki nie uprawia się za pośrednictwem Twittera i mediów. Jeśli ktoś to mówi, to kompletnie pali temat i nie wytrzymuje ciśnienia oraz nie nadaje się do polityki. Na ten temat się nie wypowiem, bo pewne kwestie lubią ciszę – powiedział

