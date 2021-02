Awantura na konferencji PO. Tomczyk pokłócił się z dziennikarzem TVP

Politycy PO podczas wystąpienia mówili o putinizacji mediów, upadku wolności słowa oraz że po 2015 roku "uczciwych dziennikarzy" zastąpili pracownicy "szczujni". Jan Grabiec ocenia, że w TVP potrzebna jest "opcja zerowa" i nie ma mowy na temat jakichkolwiek reform czy zmian.

– Telewizja publiczna de facto przestała nią być. Przestała nią być wtedy, kiedy na miejsce uczciwych dziennikarzy przyszli nominaci partyjni albo ci, którzy chcą być nazywani dziennikarzami, ale tak naprawdę są funkcjonariuszami PiS-u i wiedzą, że dzisiaj dla nich najważniejsze jest zarobić pieniądze, żeby jeździć pomarańczowymi samochodami, żeby kupować kolejne mieszkania, a potem niech wali się świat. Przecież każdy wie jak jest, państwo jak tu jesteście, również. Zresztą pan redaktor, gratulacje jeżeli chodzi o kwestię auta, mam nadzieję, że będzie panu lekko w tym zakresie – mówił Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

W tym momencie głos zabrał dziennikarz TVP Info Miłosz Kłeczek, który zwrócił uwagę, że "pomarańczowy samochód" nie należy do niego, tymczasem z tego co wie, to Tomczyk sam porusza się ostatnio nowym BMW.

– Nie wiem czego pan tak zazdrości tego samochodu, a samochód nie jest mój. Ale to już tak na marginesie. Pana zresztą widziałem w nowym BMW panie pośle. Nie wiem czy z poselskich pieniędzy pan to kupił czy z jakichś innych, to już nie chciałbym w wątpliwość poddawać – stwierdził Kłeczek.

twitterCzytaj też:

Żona prezesa TVP zdradziła imię dziecka. Wiele znaczy dla Jacka KurskiegoCzytaj też:

Zandberg o nerwowej sytuacji w PO