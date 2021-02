Prezes ARM: Szczepienia nauczycieli powinny przebiec bez zakłóceń

Kuczmierowski potwierdził, że w poniedziałek rano do Polski trafiła dostawa 320 tys. szczepionek Pfizera. "One już w większości zostały rozdystrybuowane do punktów szczepień, przede wszystkim na potrzeby zapewnienia drugiej dawki oraz na kontynuację szczepień w grupie seniorów" - powiedział szef ARM.

Jednocześnie zapewnił, że Agencja pilnuje, aby były zabezpieczone preparaty na drugie szczepienie. "Od początku planowaliśmy takie działania, które będą gwarantowały dostępność szczepionek na drugą dawkę. To jest nasz priorytet i każda nowa dostawa jest dzielona w taki sposób aby zabezpieczać szczepienia drugą dawką. Ponadto harmonogram szczepień w grupie seniorów został dostosowany do tych ilości szczepionek, które mamy do dyspozycji" - powiedział.

Przypomniał, że Pfizer w ostatnim czasie dostarczał mniej szczepionek, niż przewidziano we wcześniejszych ustaleniach. "Na szczęście pojawili się nowi producenci: Moderna, której dostawy spodziewamy się w ciągu najbliższego tygodnia oraz AstraZeneca, dzięki której możemy wcześniej rozpocząć szczepienia nauczycieli" - powiedział.

Ocenił, że zaplanowane na piątek szczepienia nauczycieli powinny rozpocząć się w piątek bez zakłóceń. "Szczepienia nauczycieli powinny przebiec bez problemów, szczególnie że już teraz rozpoczynamy dystrybucję tych szczepionek, żeby mogły trafić do punktów szczepień z odpowiednim wyprzedzeniem. Punkty szczepień mają już doświadczenie, więc bez problemu powinny sobie poradzić z tym nowym preparatem. Mamy też zaplanowany szereg warsztatów dotyczących tych szczepionek" - powiedział Kuczmierowski.

Do Polski trafiło już 125 tys. szczepionek firmy AstraZeneca. "W tym tygodniu spodziewamy się jeszcze 140 tys., a za tydzień ok. 350 tys." - poinformował szef ARM.