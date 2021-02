Kaleta o sprawie Tomasza Komendy: Gdyby nie reforma prokuratury, to pewnie dalej byłby w więzieniu

W rozmowie z prowadzącą rozmowę Sebastian Kaleta ostrzegał przed narastającym zagrożeniem dotyczącym tłamszenia wolności słowa w internecie.

– Coraz częściej widzimy, że internet, który miał być oazą wolności, pozwalać na prezentowanie swoich poglądów i opinii, stał się miejscem, gdzie każde słowo trzeba wpisywać z ostrożnością, bo może zostać skasowane przez anonimowych cenzorów. To bardzo niepokojące zjawisko – powiedział.

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył, jak będzie działać ustawa zaproponowana przez jego resort.

– Proponujemy regulacje, które spowodują, że w razie ingerencji mediów społecznościowych w treści zamieszczane przez użytkowników, będą mogli oni odwoływać się do polskiego organu administracji. Tak jak w każdej sprawie, jeśli mamy z kimś spór, to nie prywatna firma mówi nam, jak ma być, tylko finalnie zawsze jest ścieżka odwoławcza do jakiegoś organu państwa i w tym kierunku zmierzamy –stwierdził.

Sprawa Tomasza Komendy

Kaleta odniósł się także do informacji o przyznaniu niesłusznie skazanemu Tomaszowi Komendzie wielomilionowego odszkodowania za niesprawiedliwy wyrok.

– Gdyby nie reforma prokuratury to prawdopodobnie pan Tomasz Komenda dalej byłby w więzieniu. To po zmianie w prokuraturze przyszła determinacja, aby tę sprawę wyjaśnić – ocenił.

Wiceszef resortu sprawiedliwości stwierdził w również, że w Polsce brakuje realnej i merytorycznej opozycji.

– W Polsce brakuje poważnej opozycji. Rządzący powinni być kontrolowani przez sprawną i kreatywną opozycję natomiast częściej mamy kabaret niż poważną alternatywę – powiedział.

