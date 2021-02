Poadno ile osób zaszczepiono już przeciwko COVID-19

Z danych rządowych wynika, że do wtorku zaszczepionych było w Polsce 1 688 465 osób, z czego 1 226 129 otrzymało jedną dawkę, a 462 336 – dwie.

Zanotowano 1487 niepożądanych odczynów poszczepiennych, a 3487 dawek zostało zutylizowanych.

Szczepienia nauczycieli

Chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 zgłosiło ponad 215 tys. nauczycieli, czyli połowa uprawionych – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska. Przypomniała, że rejestracja potrwa do 10 lutego do końca dnia.

W pierwszej kolejności zastrzyki dostaną nauczyciele prowadzący zajęcia stacjonarne w szkołach i w placówkach oświatowych. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej nauczycielom poniżej 60 lat będzie podawany preparat AstryZeneki.

Szczepionki zakontraktowane dla Polski

Polska ma zakontraktowane na cały rok ok. 100 mln szczepionek przeciw COVID-19. W I kwartale powinno dotrzeć do nas blisko 6,7 mln dawek – powiedział w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski. Zastrzegł jednak, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Wyliczył, że według najbardziej aktualnych informacji do końca I kwartału 2020 r. do Polski powinno trafić blisko 6,7 mln dawek. AstraZeneca powinna dostarczyć 1,150 mln szczepionek, Moderna 744 tys. dawek, a Pfizer/BioNTech 4,8 mln.

Szef resortu dodał też, że z zakontraktowanych blisko 100 mln dawek prawie 42 mln to preparat mRNA Pfizer/BionTech. – Mamy też informacje, że zarówno szczepionka Novavaksu, jak i Johnson & Johnson powinny się pojawić w II kwartale roku – dodał.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że kolejna partia szczepionki Moderny jest opóźniona – przyjedzie 11 lutego i będzie mniejsza o 20 tys. dawek, tzn. będzie liczyła nie ok. 100 tys., lecz ok. 80 tys. dawek. Powiedział też, że Polska na razie nie analizuje zakupu rosyjskiej szczepionki Sputnik.

Trwają szczepienia

Z informacji korespondentów PAP wynika, że szczepienia przebiegają raczej bez zakłóceń, chociaż – jak wynika z informacji przekazanych PAP przez biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – w woj. małopolskim w 16 punktach szczepienie nie odbywa się zgodnie z planem z powodu przesunięcia terminów dostaw dawek lub z powodu innych nieścisłości.

Według raportu na stronie gov.pl od 27 grudnia w Małopolsce podano prawie 137 tys. szczepionek, w tym 33,5 tys. to drugie dawki. Od grudnia najwięcej zastrzyków wykonano w stolicy województwa – prawie 69 tys., a w powiecie krakowskim ponad 3,7 tys. W Tarnowie i powiecie prawie 10 tys., w Nowym Sączu i w powiecie prawie 6,5 tys.

W Lubelskiem zaszczepiono prawie 94,5 tys. osób, w tym ponad 24,8 tys. przyjęło drugą dawkę. Najwięcej – blisko 35,5 tys. – wykonano w Lublinie, prawie 6,4 tys. w powiecie puławskim, prawie 4,8 tys. w Białej Podlaskiej, ponad 4,5 tys. w Zamościu.

W woj. lubelskim od 25 stycznia strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Wykonali 184 transporty 226 osób – poinformował PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. asp. Tomasz Stachyra.

W woj. świętokrzyskim zaszczepiono 46 971 osób. Drugą dawkę szczepionki przyjęło 11 575 osób.

Na Podkarpaciu przeciw COVID-19 zaszczepiono 74 378 osób, 16 707 z nich otrzymało już drugą dawkę. Najwięcej szczepień w woj. podkarpackim wykonano w Rzeszowie (20 436) i w Przemyślu (4 203). W szpitalu wojewódzkim w Krośnie drugą dawką szczepione są osoby z grupy zero.

W woj. mazowieckim najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Warszawie – 144 870, z czego 50 528 to szczepienia drugą dawką.

W Wielkopolsce zaszczepiono ponad 144 tys. osób, z czego ponad 39 tys. mieszkańców otrzymało drugą dawkę.

Na Dolnym Śląsku zaszczepiono przeciwko COVID-19 ponad 150 tys. osób. Najwięcej we Wrocławiu – prawie 65 tys., a najmniej w powiecie polkowickim – 346 osób. Z powodu mniejszych dostaw plan szczepień w tym tygodniu musiał zmienić szpital w Bolesławcu.

Na polskim rynku są się trzy szczepionki firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom i pracownikom żłobków poniżej 60 lat będzie podawana szczepionka AstryZeneki. Nauczyciele i pracownicy żłobków, którzy mają więcej niż 60 lat, mają być szczepieni preparatami firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

