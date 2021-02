Ofensywa PO. "Kluczem jest słowo wiarygodność"

W miniony weekend podczas konferencji prasowej "Czas na zmiany" liderzy PO Borys Budka i Rafał Trzaskowski zaprezentowali swoje najnowsze założenia programowe. Zapropnowali powołanie "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta), a także likwidację TVP Info i abonamentu RTV. Wśród propozycji znalazły się też m.in.: wprowadzenie rozdziału Kościoła od państwa, m. in. odpis podatkowy na kościół, likwidacja Funduszu Kościelnego, wprowadzenie możliwości zorganizowania referendum ws. odwołania posła i senatora, przeznaczenie na służbę zdrowia 6 proc. PKB oraz wprowadzenie bezwzględnego zakazu importu śmieci do Polski.

Zapowiedzi polityków PO komentował na antenie Polskiego Radia 24 prof. Kazimierz Kik. – Z niektórymi z zapowiedzi PO się zgadzam, ale patrzę przede wszystkim na wiarygodność tych, którzy już kiedyś coś proponowali – przyznał politolog. Jak podkreślił, "niektóre z tzw. partii politycznych zrobią wszystko, by wygrać, wysuną na plan pierwszy piękne widoki, ale dochodząc do władzy, nie zrealizują nic". – W tej chwili partie zawieszone są w społecznej próżni, idą do władzy, by mieć zapewnione finansowanie, nie koncentrują się na realizowaniu interesów społecznych, a na utrzymaniu władzy – dodał.

Prof. Kik bilans zapowiedzi programowych PO ocenił negatywny. – Nawet skłócił opozycję, ustawił te mniejsze partie przeciwko ich intencjom – wskazał. Politolog zwrócił uwagę, że w ofensywie PO jest szereg cennych propozycji, jak np. ta dotycząca bezpośredniej odpowiedzialności posła czy samorządowca oraz premiera za program wyborczy, ale "ci, którzy zgłosili taki postulat, są mało wiarygodni, bo jeszcze niedawno rządzili na tej samej zasadzie, czyli braku wiarygodności".

