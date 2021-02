Kraska: W 33 izolatoriach przebywają obecnie 453 osoby zakażone koronawirusem

"Niedługo minie rok, odkąd w Polsce pojawił się pierwszy pacjent z koronawirusem, prawie rok walczymy z epidemią" – przypomniał Kraska. Zwrócił uwagę, że strategia walki z COVID-19 była zmieniana na różnych etapach wraz z rozwojem sytuacji.

"W tej chwili, jeśli chodzi o zaangażowanie służby zdrowia w walkę z COVID-19, to na pierwszym poziomie funkcjonuje 475 szpitali, na drugim 387, zaś na trzecim – 31" – poinformował Kraska. Działa obecnie – jak wyliczał - 16 szpitali tymczasowych. "Mamy aktywnych 16 szpitali tymczasowych i 19 tzw. pasywnych" – podał.

Wiceminister przekazał, że w 33 izolatoriach przebywają aktualnie 453 zakażone osoby. "Ta forma zaopiekowania pacjentami w najlżejszym stanie zakażenia nie cieszy się dużą popularnością. Pacjenci zdecydowanie preferują przebywanie w domu" – powiedział.

Wiceminister Maciej Miłkowski, który także uczestniczył w posiedzeniu senackiej komisji przypominał, że obecnie wydane są w UE decyzje dla trzech szczepionek przeciw COVID-19 od firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Zaznaczył, że w marcu spodziewane są decyzje w sprawie szczepionek kolejnych producentów.

Miłkowski wyjaśniał senatorom, że właścicielem szczepionek przeciw COVID-19 jest Skarb Państwa. Skarb Państwa pozostaje ich właścicielem w łańcuchu dystrybucji, w okresie, gdy są w podmiocie, gdzie mają być wykorzystane, aż do momentu zaszczepienia.

"Sytuacja jest wyjątkowa, ten produkt leczniczy nie stanowi elementu normalnego obrotu. Żadna hurtownia nie płaci za ten produkt leczniczy; żaden punkt szczepień nie płaci" – wskazał Miłkowski. W związku z tym, jak mówił, "cały obrót odbywa się z pominięciem fakturowania i transakcji biznesowych; są dokumenty przekazania, dokumenty magazynowe".

Miłkowski poinformował, że "Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych i centrum e-zdrowia, mają w systemie P-1 informację o każdym zaszczepionym pacjencie w Polsce, jaką serią, jaką szczepionką został zaszczepiony". "Cały system został stworzony, gdzie mamy pełną informację o tym, co pacjent otrzymał. (...) Jest to niezbędne m.in. do monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez inspekcję sanitarną" – wskazał.