"Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli". Stanowisko Zarządu Krajowego PO

"Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy", "tu powinien być twój ulubiony program" – takie komunikaty można dzisiaj zobaczyć w wielu mediach. Nie działają popularne stacje radiowe i telewizyjne, a także portale internetowe. To efekt akcji protestacyjnej pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

W sprawie specjalne oświadczenie wydała Platforma Obywatelska. Zarząd Krajowy tej partii wezwał rządzących, by zaprzestali ataku na niezależne media w Polsce".

"Jednym z podstawowych fundamentów demokracji są wolne media. Niezależnie od polityków i zmieniających się rządów podstawowym zasaniem wolnych mediów jest patrzenie władzy na ręce. Każdej władzy. To za pośrednictwem mediów obywatele sprawują kontrolę nad tymi, których wybrali. To niezależne media są jednym z gwarantów wolności słowa" – czytamy.

Zarząd Krajowy PO ocenił w swoim stanowisku, że rząd PiS różnymi sposobami stara się ograniczyć ich działalność i podkreślił, że "bez wolnych mediów bylibyśmy skazanina propagandowy przekaz mediów uzależnionych od rządzącej partii, które stosują nachalną i kłamliwą propagandę, wprowadzając przy tym głębokie podziały w polskim społeczeństwie". Zdaniem Zarządu PO, nowy podatek nałożony na niezależne media ma zasilić kasę mediów rządowych, których celem jest walka z opozycją i tymi wszystkimi, którzy nie zgadzają się z autorytarną, dzielącą Polskę polityką Prawa i Sprawiedliwości".

"Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej stwierdza, że każdy zamach na niezależność mediów jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji. Platforma Obywatelska nigdy nie poprze prawa, którego celem jest osłabianie demokracji i podważenie wolności słowa" – oświadczył zarząd i dodał: "Wzywamy rządzących, by zaprzestali ataku na niezależne media w Polsce. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, by solidarnie wsparli obronę wolności mediów. To nasza wspólna sprawa!".

