Budka do Hołowni: Proponuję nie poświęcać energii ruchu na podbieranie posłów

Według nieoficjalnych informacji Onetu w czwartek do partii Szymona Hołowni dołączy Tomasz Zimoch. Jeśli te doniesienia potwierdzą się, Polska 2050 będzie mogła założyć koło poselskie. Portal informuje także, że decyzja dotycząca Zimocha zostanie przekazana podczas czwartkowej konferencji prasowej.

O sprawę pytany był w Polsat News Borys Budka.

– Proponuję Szymonowi Hołowni byśmy nie zajmowali się personaliami, tylko żebyśmy stworzyli dobre propozycje dla Polaków, wspólne, a nie energię ruchu Polska 2050 poświęcali na to, by podbierać posłów, bo to nic nie zmienia w układzie sceny politycznej – stwierdził szef PO.

Budka: Porozumienie musi się wreszcie zdecydować

Borys Budka wypowiedział się również ws. doniesień o możliwym przejściu kilku posłów Porozumienia na stronę opozycji.

– Porozumienie musi się wreszcie zdecydować. Czy chcą tworzyć nadal ten bardzo zły, szkodliwy dla Polski, polskiej gospodarki rząd, czy też wreszcie powiedzieć koniec, wspólnie z resztą opozycji możemy zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy – mówił w Polsat News.

Budka: Mamy do czynienia z wariantem węgierskim

Szef PO był również pytany o podatek od reklam i strajk większości prywatnych mediów, który wywołała ta informacja.

– Mamy do czynienia z wariantem węgierskim. Najpierw wykończyć ekonomicznie albo obniżyć wartość określonych podmiotów, np. państwa grupy, a potem może inny Obajtek czy inny wysłannik prezesa przyjdzie i złoży ofertę nie do odrzucenia, że inna spółka skarbu państwa kupi waszą stację, kupi inne portale tylko po to, by propaganda rządowa mogła trafiać w każde miejsce – ocenił.

– Wczoraj jako opozycja, Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL złożyliśmy do laski marszałkowskiej wspólnie jednobrzmiące projekty uchwał, właśnie sprzeciwiające się temu pseudopodatkowi, który tak naprawdę ma stanowić kolejny kaganiec na wolne, niezależne media – dodawał lider PO.

Czytaj też:

Szef PO o Hołowni: Nie mam problemu z tym, by był premierem, a nawet prymasemCzytaj też:

Dworczyk: Nie ma żadnej wojny z mediamiCzytaj też:

Fogiel: Tego nie dowiemy się z mediów z czarnymi stronami...