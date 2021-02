Müller: Gowin nie ma złych intencji. To próba wbicia klina między PiS a Porozumienie

– Na tym konkretnym przykładzie jestem przekonany, że premier Gowin nie ma złych intencji, że cały czas chce być w Zjednoczonej Prawicy. Byli koledzy z PO z chęcią by ten klin między PiS a Porozumienie, czy między PiS a Solidarną Polskę, wbili, natomiast cały czas mamy jeden obóz Zjednoczonej Prawicy i w tej chwili nie ma żadnej lepszej alternatywy, jeśli chodzi o funkcjonowanie większości parlamentarnej – mówił w Radiu Wnet rzecznik rządu.

Rzecznik rządu: Nie chcemy zakłócić konkurencyjności mediów

Piotr Müller wypowiedział się również w kwestii burzy, jaką wywołał planowany podatek od reklam.

– To jest projekt ustawy. Jeszcze nie jest przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, nie mówiąc już o całym rządzie. W związku tym projekt, który został przekazany do prekonsultacji, zaraz miały się rozpocząć konsultacje społeczne i międzyresortowe. W tym sensie, że na tak wczesnej fazie projektu jest tak silna reakcja, tym jesteśmy zaskoczeni, ponieważ to jest czas na dialog, czas na rozmowę wokół tego projektu, jak ma wyglądać jego kształt, jak ustawić progi finansowe, bo celem jest to, aby sprawiedliwie objąć opłatami te podmioty, które w większości przypadków nie płacą – mówił w Radiu Wnet.

– Jeżeli chodzi o kwestię opodatkowania w szczególności cyfrowych gigantów, to my jesteśmy za tym, aby to zrobić. Te głosy podnoszą się z samego środowiska medialnego. Jesteśmy otwarci na to, aby rozmawiać, w jaki sposób ustawić suwaki finansowe, progi podatkowe, aby w żaden sposób nie zakłóciło to konkurencyjności polskich mediów – dodawał.

