Kaleta komentuje usunięcie chrześcijańskiego kanału z YouTube. "To kolejny przejaw cenzury"

Nie wiadomo, dlaczego YouTube skasował kanał Life Site News. Serwis podkreśla jednak, że nie chodzi o czasową blokadę, ponieważ skasowano wszystkie filmy. "Mamy kopie zapasowe wszystkich filmów, ale oznacza to, że setki tysięcy ludzi straciło dostęp do naszych treści, które mówią prawdę" – oświadczył serwis.

Kanał LSN miał 300 tys. subskrypcji. Serwis apeluje, by wspierać go na alternatywnych platformach. "Możecie obejrzeć nasze aktualne filmy na Rumble (rumble.com/user/LifeSiteNews) lub na naszym kanale LifeSiteNews Catholic Rumble (rumble.com/user/LifeSiteNewsCatholic)" – czytamy.

Do sprawy odniósł się Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości ocenił działania YT jako "kolejny przejaw cenzury".

– Prezentowano na tym kanale treści o charakterze konserwatywnym, chrześcijańskim, promującym ruchy pro-life. Co taki kanał przeszkadzał YouTubowi? Nie wiem. Nie znamy przyczyn skasowania tak dużego kanału – mówi w zamieszczonym wideo Kaleta.

Wiceminister przypomniał, że nie jest to jedyny przykład na cenzurowanie treści w ostatnim czasie. Twitter zablokował na pewien czas konto partii VOX – trzeciej co do wielkości partii w hiszpańskim parlamencie.

– Widzimy, że w ostatnich tygodniach postępuje cenzura dokonywana przez wielkie media społecznościowe po zbanowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – mówi wiceminister.

Kaleta przekonuje, że ustawa wolnościowa przygotowana przez jego resort musi zostać wprowadzona w życie jak najszybciej.

– Polska musi być chroniona przed cenzurą wielkich korporacji i taka ustawa, jak ustawa wolnościowa razem z pakietem rozwiązań fiskalnych wobec gigantów internetowych, pozwolą uchronić naszą debatę publiczną przed nieuprawnioną ingerencją, a być może przed wpływaniem w przyszłości na wybory – powiedział Sebastian Kaleta.

